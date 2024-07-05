В составе ХК "Ладья" произошли изменения

ХК "Лада" заключил контракты с несколькими игроками перед стартом предсезонной подготовки в молодежной команде, сообщает пресс-служба клуба.

В "Ладью" попробуют пробиться:

вратарь Артем Прутянов (15.12.2005, 180-75, пробный контракт до 30.08.2024, прошлая команда — "СКА-Карелия");

вратарь Егор Шпак (24.07.2006, 187-80, пробный контракт до 30.08.2024, прошлая команда — "СКА-Карелия");

защитник Глеб Борзин (19.01.2007, 184-80, пробный контракт до 30.08.2024, прошлая команда — "Лада-ЮХЛ");

защитник Артем Горбунов (18.10.2007, 181-66, пробный контракт до 30.08.2024, прошлая команда — "Лада-ЮХЛ");

нападающий Олег Сенькин (30.01.2005, 189-80, пробный контракт до 30.08.2024, прошлая команда — "Чайка");

нападающий Иван Скибицкий (10.05.2006, 180-88, пробный контракт до 30.08.2024, прошлая команда — Беларусь U18).

Кроме того, в составе молодежной команды будут тренироваться трое воспитанников "Лады" 2008 года рождения — защитники Никита Галкин (15.01.2008, 184-77) и Александр Морозов (14.07.2008, 186-78), а также нападающий Федор Горшков (25.04.2008, 179-68), находящийся в эти дни в расположении сборной Приволжского федерального округа на "Кубке Сириуса" в Сочи.