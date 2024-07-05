Прокуратура добилась взыскания 1 млн руб. в пользу обманутой мошенниками самарчанки

Прокуратура Октябрьского района Самары добилась взыскания 1 млн руб. в пользу обманутой телефонными мошенниками самарчанки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в 2024 г. потерпевшая обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении у нее 1 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках расследования установлен собственник счета, на который самарчанка перевела деньги. Прокурором района в интересах пенсионерки направлено исковое заявление в Туапсинский районный суд Краснодарского края о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в сумме 1 млн рублей.

Суд удовлетворил административные требования прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу.