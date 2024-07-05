Прокуратура добилась взыскания 1 млн руб. в пользу обманутой мошенниками самарчанки

Прокуратура Октябрьского района Самары добилась взыскания 1 млн руб. в пользу обманутой телефонными мошенниками самарчанки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что в 2024 г. потерпевшая обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении у нее 1 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В рамках расследования установлен собственник счета, на который самарчанка перевела деньги. Прокурором района в интересах пенсионерки направлено исковое заявление в Туапсинский районный суд Краснодарского края о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в сумме 1 млн рублей.
Суд удовлетворил административные требования прокурора.
Решение суда не вступило в законную силу.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...