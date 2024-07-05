Из Самарской области в зону СВО доставили дроны

Очередная партия гуманитарного груза, собранного в ходе совместной акции СРОО "Центр Плотниковых", Совета отцов Самарской области и регионального отделения ДОСААФ, доставлена на передовую. В частности, бойцам СВО передали дроны, письма от детей, иконы и молитвословы.

Груз сопровождали председатель реготделения ДОСААФ России Самарской области Сергей Мирошниченко и один из лидеров "Центра Плотниковых", ветеран спецназа ГРУ Марат Габдрахманов. В Запорожье они встретились с воинами-десантниками 7-й гвардейской Краснознаменной десантно-штурмовой (горной) дивизии, в которой командиром роты служит сын Сергея Мирошниченко.

"Бойцам передали большую часть груза, в том числе и БПЛА Mavik, FPV-дроны, комплект оборудования для радиосвязи и многое другое, письма от самарских детей, в которых они выразили слова поддержки военным. Для моральной и духовной поддержки десантникам дали также молитвословы и иконы от Самарского и Новокуйбышевского митрополита Сергия, обереги от муфтия Самарской области Талипа-хазрат Яруллина", — рассказали организаторы акции.

Несколько знаковых встреч состоялось в столице ДНР. Первая — с председателем ДОСААФ ДНР Инной Станкевич. Стороны договорились о плотном взаимодействии ДОСААФ ДНР и ДОСААФ Самарской области. Особенное внимание уделили сотрудничеству по подготовке операторов БПЛА. Именно таких специалистов сейчас больше всего не хватает на фронте.

Позже была встреча с главой Донецкой Народной республики Денисом Пушилиным. Здесь также шла речь о взаимодействии организаций ДОСААФ ДНР и Самарской области. Кроме того, обсудили открытие центров патриотического воспитания на территории республики.

Затем гуманитарный груз доставили в Снежное. В частности, для каждой из пятнадцати школ города были приобретены специализированный инвентарь для занятий спортом и оргтехника.

Завершающей точкой гуманитарной поездки стал Луганск. Здесь самарцы встретились с командованием добровольческого штурмового корпуса "Экспедиционный" и с командиром легендарной первой диверсионно-разведывательной штурмовой бригады "Волки". Узнали обстановку, чаяния и нужды бойцов.

"Это были особенно теплые встречи, так как командиры этих корпусов — наши земляки и сослуживцы. Проговорили по душам долгие часы, обсудили многие личные вопросы и братские темы", — рассказал Сергей Мирошниченко.