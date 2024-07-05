В День семьи, любви и верности телебашня Самары озарится праздничными огнями

В понедельник, 8 июля, на телебашне в Самаре будет включена тематическая архитектурно-художественная подсветка в честь Дня семьи, любви и верности. На телебашне появится эмблема праздника с надписью: "День семьи, любви и верности 8 июля!", ромашки и сердечки — символы семьи, любви и верности.
Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.
В световом параде также примут участие башни и мачты РТРС в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Кызыле, Магаса, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Ростове на Дону, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах нашей страны.
Останкинская телебашня покажет на медиафасаде ролик в поддержку традиционных семейных ценностей "День семьи, любви и верности".
Всероссийский праздник День семьи, любви и верности появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили на рубеже XII–XIII веков. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей семьи и брака.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?