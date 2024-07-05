16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В День семьи, любви и верности телебашня Самары озарится праздничными огнями В Самаре снесут здание клуба Из Самарской области в зону СВО доставили дроны Самарский университет впервые вошел еще в один международный рейтинг вузов Электропоезд "Грушинский экспресс" пройдет специальным рейсом

Общество

В День семьи, любви и верности телебашня Самары озарится праздничными огнями

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 8 июля, на телебашне в Самаре будет включена тематическая архитектурно-художественная подсветка в честь Дня семьи, любви и верности. На телебашне появится эмблема праздника с надписью: "День семьи, любви и верности 8 июля!", ромашки и сердечки — символы семьи, любви и верности.

Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

В световом параде также примут участие башни и мачты РТРС в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Кызыле, Магаса, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Ростове на Дону, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах нашей страны.

Останкинская телебашня покажет на медиафасаде ролик в поддержку традиционных семейных ценностей "День семьи, любви и верности".

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили на рубеже XII–XIII веков. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей семьи и брака.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Sergey Sergunin 02 июня 2024 23:41 Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Фото на сайте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4