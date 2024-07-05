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Страхование Финансы

ВСК рассказала, кто компенсирует ущерб имуществу после ЧП во время урагана

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала лета столицу и многие другие города России периодически стали накрывать тропические ливни и ураганы, вот и 5 июля в столице прогнозируется шквалистый ветер. Причем часто природные катаклизмы наносят ущерб автомобилям россиян. Страховой Дом ВСК подготовил памятку о том, кто может рассчитывать на выплату, стоит ли подавать в суд на управляющую компанию или коммунальные службы, и можно ли компенсировать ущерб здоровью водителя и пассажиров при ДТП из-за погодных условий.

Что делать, если у автовладельца есть только полис ОСАГО

ОСАГО — это страхование автогражданской ответственности водителя, а не самого имущества (авто). Поэтому если транспортное средство было повреждено в результате ливней, ураганов, града и т. д. — полис не поможет в получении компенсации. Однако получить денежную выплату все же можно, но редко и без участия страховщика. Рассмотрим типовой кейс — дерево упало на автомобиль во время ураганного ветра во дворе жилого дома. Собственник авто может обратиться в суд для получения выплаты с управляющей компании, обслуживающей данный участок. Если выяснится, что дерево было до падения в аварийном состоянии — решение будет принято в пользу автомобилиста. В противном случае в получении выплаты со стороны коммунальщиков будет отказано. Также рассчитывать на возмещение ущерба из-за природных катаклизмов не стоит при объявлении режима ЧС — в таком случае действуют обстоятельства непреодолимой силы, и УК также не будет компенсировать стоимость ремонта авто.

Что делать, если у автовладельца есть каско

На компенсацию могут рассчитывать обладатели каско с расширенным перечнем рисков. Программы мини-каско (когда выплата положена только при ДТП или угоне) не покрывают ущерб от природных катаклизмов. В остальных случаях достаточно собрать типовой пакет документов для страховой компании, в частности предоставить справку, выданную территориальным органом МЧС России или Росгидрометом — в случае стихийных бедствий или опасных природных явлений. На основании оценки реального ущерба представителем страховщика будет получено направление на ремонт. Однако есть ряд важных исключений. Например, страхователь не должен сам быть виновником происшествия, например, он обязан избегать районов сильного затопления.

Что делать, если сам автомобилист пострадал из-за стихии

Природные катаклизмы часто провоцируют ДТП на дорогах, жертвами которых становятся сами автовладельцы и их пассажиры. Многие задаются вопросом, можно ли в таком случае получить компенсацию от страховой компании. Это возможно только при условии, что в полис каско была включена соответствующая опция (страхование от несчастного случая с водителем или пассажиром авто).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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