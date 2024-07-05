Глава ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске

ВТБ расширил географию офисной сети. Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл офис в Луганске. Одновременно в городе заработало еще одно отделение ВТБ, а до конца года банк начнет обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.
"Сегодня мы открыли первый офис в Луганске, где предлагаем полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для жителей и предпринимателей республики. И это не просто новый офис. Это еще один важный этап интеграционного процесса региона в экономику страны, развитие банковской инфраструктуры, формирование стабильного рынка рабочих мест и, главное, конкурентного финансового предложения для россиян, проживающих в ЛНР", — сказал глава ВТБ Андрей Костин.
Офис в Луганске обслуживает розничных клиентов, в том числе по зарплатным проектам, и представителей малого и среднего бизнеса.
Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает более 1,3 тысячи точек, это один из основных каналов продаж — каждую вторую операцию клиенты совершают в отделениях. Офисная сеть ВТБ сейчас доступна для 58 млн жителей России.
В рамках Стратегии развития банк планирует увеличить сеть отделений на 40%: за три года количество точек достигнет 1,8 тысяч, офисы ВТБ будут открыты во всех регионах страны, в том числе в небольших населенных пунктах с населением от 50 тысяч человек. Развитие офисной сети и курьерского канала повысит для россиян доступность обслуживания в ВТБ в 2 раза и расширит потенциальный охват финансовыми услугами банка до 100 млн жителей России.
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