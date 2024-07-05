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Вклад "Перспектива" стал самым популярным сезонным депозитом НОВИКОМа

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый сезонный вклад "Перспектива", который дочерний банк Ростеха запустил 25 июня, демонстрирует большую популярность у клиентов НОВИКОМа. За первую неделю с момента запуска "Перспектива" показала на 67% больше открытий и привлекла в 6 раз больше средств по сравнению с прошлогодним сезонным предложением банка. В НОВИКОМе отметили, что клиенты предпочитают открывать вклад дистанционно.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На сегодняшний день "Перспектива" является самым выгодным накопительным инструментом банка: доходность по нему составляет до 18% годовых. Максимальная ставка 18% действует для всех вкладов, открытых онлайн на сумму от 100 тыс. рублей. Чтобы оформить вклад со ставкой 18% в офисе, необходимо положить на него от 3,5 млн рублей.

Условия вклада отвечают стратегии НОВИКОМа по цифровизации и развитию дистанционных каналов обслуживания. Данные, полученные за первую неделю существования "Перспективы", показывают, что клиенты полностью поддерживают политику банка в этом направлении: онлайн вклад открывали в 3 раза чаще, чем в офисе.

"НОВИКОМ проводит большую работу по повышению уровня финансовой грамотности среди своих клиентов — сотрудников предприятий Ростеха. И рост популярности долгосрочных накопительных вкладов с высокими ставками я считаю яркой демонстрацией результатов этой работы. Также важным преимуществом нашего банка является то, что при досрочном закрытии вклада, когда человеку срочно понадобились деньги, это легко сделать онлайн. Большинство банков в этой ситуации отправляют в свои отделения. Клиенты НОВИКОМа могут комфортно копить, пользуясь самыми высокими ставками, и получить свои деньги, как только они им понадобились", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

По условиям вклада "Перспектива", клиент может разместить на нем от 100 000 рублей на 220 дней. Проценты выплачиваются по окончании срока размещения. Предложением можно воспользоваться до 12 сентября 2024 года.

В июне НОВИКОМ также повысил ставки по основной линейке вкладов. Сейчас доходность по ним достигает 17%.

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