88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов Сбер принимает с использованием AI-моделей

Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Развитие и внедрение искусственного интеллекта — наш самый большой технологический приоритет на сегодня. Важным направлением является интегрирование AI в корпоративное кредитование. Более того, искусственный интеллект уже давно стал неотъемлемой частью кредитного процесса в Сбере. Уже сейчас 88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов принимается с использованием AI-моделей. Наша цель — до конца 2026 года увеличить данный показатель до 99%", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Александр Ведяхин также рассказал о том, что Сбер продолжает развивать конструктор госпрограмм — удобный инструмент для оценки соответствия компании действующим программам господдержки. В конструкторе клиенты могут сразу подать заявку на участие в госпрограммах. На конец 2023 года пользователям сервиса доступно 7 федеральных и 23 региональные программы господдержки. В 2023 году через сервис реализовано 3,3 тыс. сделок на 45 млрд рублей.
Корпоративный кредитный портфель Сбера за год увеличился на 25% и превысил 23,3 трлн рублей. В ближайшие годы тенденция его роста сохранится.
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