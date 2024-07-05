16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов Сбер принимает с использованием AI-моделей Вклад "Перспектива" стал самым популярным сезонным депозитом НОВИКОМа Глава ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске Жители Самарской области отложили свыше полумиллиарда рублей в долгосрочные сбережения в СберНПФ ВТБ в Самарской области увеличил продажи автокредитов в 5 раз

Банки Финансы

88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов Сбер принимает с использованием AI-моделей

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Развитие и внедрение искусственного интеллекта — наш самый большой технологический приоритет на сегодня. Важным направлением является интегрирование AI в корпоративное кредитование. Более того, искусственный интеллект уже давно стал неотъемлемой частью кредитного процесса в Сбере. Уже сейчас 88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов принимается с использованием AI-моделей. Наша цель — до конца 2026 года увеличить данный показатель до 99%", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин также рассказал о том, что Сбер продолжает развивать конструктор госпрограмм — удобный инструмент для оценки соответствия компании действующим программам господдержки. В конструкторе клиенты могут сразу подать заявку на участие в госпрограммах. На конец 2023 года пользователям сервиса доступно 7 федеральных и 23 региональные программы господдержки. В 2023 году через сервис реализовано 3,3 тыс. сделок на 45 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель Сбера за год увеличился на 25% и превысил 23,3 трлн рублей. В ближайшие годы тенденция его роста сохранится.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4