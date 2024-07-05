В Самаре пройдет фестиваль семейного художественного творчества "Семья России"

В Самарской области с 6 по 9 июля пройдет Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества "Семья России".

В культурном проекте принимают участие 23 семейных песенных и фольклорных коллектива из 24 регионов России: республик Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Саха (Якутия), Луганской Народной Республики, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской и Самарской областей, Забайкальского края. Свое творчество покажут также 12 семейных династий мастеров и ремесленников из Алтайского края, Владимирской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской и Самарской областей.

В этот день присоединиться к фестивалю можно будет не только на площадке Этнопарка Дружбы Народов, также у всех желающих будет возможность в прямом эфире наблюдать за уникальным событием на телеканале ГТРК "Самара" (https://vk.com/video-26230866_456249474).

Начало трансляции в 14:30.

Ведущие "Открытой студии" телеканала ГТРК "Самара" Антон Самохвалов и Татьяна Борисова пообщаются с российскими семейными парами, узнают их жизненные и творческие истории.

В рамках фестиваля будут работать самые разные творческие локации для семейной аудитории: мастерские и ремесленные ряды, семейный театр и библиотека, лекторий и многие другие.

Вход бесплатный. Начало в 15:00.