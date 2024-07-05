В самарском аэропорту нашли незаконную партию запчастей для часов

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Курумоч обнаружили у пассажира незадекларированные запчасти к часам.

В ручной клади прибывшего из Баку мужчины были циферблаты для часов с маркировкой "Луч" 23 камня, а также "МакТайм" и "Чайка" 15 камней — всего 194 штуки.

Мужчина работает часовым мастером. В связи с этим таможенники решили, что не могут отнести запчасти к товарам для личного пользования. В итоге суд конфисковал ввезенный товар.