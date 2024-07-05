В самарском аэропорту нашли незаконную партию запчастей для часов

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Курумоч обнаружили у пассажира незадекларированные запчасти к часам.
В ручной клади прибывшего из Баку мужчины были циферблаты для часов с маркировкой "Луч" 23 камня, а также "МакТайм" и "Чайка" 15 камней — всего 194 штуки.
Мужчина работает часовым мастером. В связи с этим таможенники решили, что не могут отнести запчасти к товарам для личного пользования. В итоге суд конфисковал ввезенный товар.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...