В Самаре ограничат движение на ул. Ставропольской

В субботу, 6 июля, в Самаре ограничат движение из-за работ на системе водоотведения на ул. Ставропольской.

Ограничение будет действовать с 5:00 6 июля до 23:59 7 октября на участке от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской.

На это время схема движения автобуса № 9 изменится.