В Самарской области проводят акцию "Безопасное лето"

С 1 июля по 31 августа в Самарской области проходит акция "Безопасное лето".

Для информирования населения о проблемах в области безопасности детей на дорогах, а также профилактики ДТП с участием детей и подростков.

Профилактические мероприятия проводят все территориальные подразделения Госавтоинспекции Самарской области. Они проверяют соблюдение правил перевозки детей в автомобиле, в том числе при длительных поездках во время отпусков. При беседах с родителями обращают внимание на меры личной безопасности детей, находящихся в салоне автомобиля, с акцентом на ответственность водителями за нарушения ПДД при наличии ребенка в салоне автомобиля.

Также сотрудники Госавтоинспекции посещают загородные детские оздоровительные центры, лагеря региона для проведения профилактических бесед и уроков безопасности с использованием мультипликационных фильмов, игровых и дидактических материалов. Основное внимание учащихся обращается на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения РФ, как пассажира, так и пешехода. Педагогическому коллективу даются рекомендации о проведении ежедневных "минуток безопасности" с отдыхающими по соблюдению правил дорожного движения.

В данном мероприятии принимают участие не только сотрудники пропаганды БДД, но и руководители территориальных подразделений с целью повышения эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.