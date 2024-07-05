В Самарской области проводят акцию "Безопасное лето"

С 1 июля по 31 августа в Самарской области проходит акция "Безопасное лето".
Для информирования населения о проблемах в области безопасности детей на дорогах, а также профилактики ДТП с участием детей и подростков.
Профилактические мероприятия проводят все территориальные подразделения Госавтоинспекции Самарской области. Они проверяют соблюдение правил перевозки детей в автомобиле, в том числе при длительных поездках во время отпусков. При беседах с родителями обращают внимание на меры личной безопасности детей, находящихся в салоне автомобиля, с акцентом на ответственность водителями за нарушения ПДД при наличии ребенка в салоне автомобиля.
Также сотрудники Госавтоинспекции посещают загородные детские оздоровительные центры, лагеря региона для проведения профилактических бесед и уроков безопасности с использованием мультипликационных фильмов, игровых и дидактических материалов. Основное внимание учащихся обращается на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения РФ, как пассажира, так и пешехода. Педагогическому коллективу даются рекомендации о проведении ежедневных "минуток безопасности" с отдыхающими по соблюдению правил дорожного движения.
В данном мероприятии принимают участие не только сотрудники пропаганды БДД, но и руководители территориальных подразделений с целью повышения эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?