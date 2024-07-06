ХК "Лада" продлил контракт с нападающим Никитой Попугаевым

Хоккейный клуб "Лада" продлил контракт с нападающим Никитой Попугаевым, новое одностороннее соглашение будет действовать до конца сезона 2025/2026.

К тольяттинскому коллективу Попугаев присоединился прошлым летом, однако из-за травмы был вынужден пропустить значительную часть сезона — всего 25-летний форвард провел 23 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 12 (8+4) очков при показателе полезности "+3", еще отметившись тремя заброшенными шайбами в трех играх плей-офф.

Суммарно в лиге Попугаев заработал 42 (23+19) очка в 159 матчах, а показатель полезности равен "+9".