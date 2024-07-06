В Кинельском районе в ДТП погиб водитель грузовика

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В пятницу, 5 июля, в 23:40 на 50 км трассы "поезд к городу Оренбург от М-5 Урал" в Кинельском районе произошло столкновение двух грузовых автомобилей, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области