Иномарка столкнула Chevrolet Niva в кювет в Красноярском районе

В пятницу, 5 июля, в 18:20 на 2 км дороге "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" 47-летний мужчина на Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 49-летнего водителя.

Внедорожник съехал в кювет. Водитель Chevrolet Niva госпитализирован в больницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.