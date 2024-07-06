Водитель внедорожника госпитализирован после того, как вылетел в кювет и въехал в столб под Тольятти

В пятницу, 5 июля, в 20:10 в Ставропольском районе 50-летний водитель Chevrolet Niva на 15 км дороги "Александровка -С. Солонец - Б. Солонец - Ермаково" не справился с рулевым управлением, допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на бетонный столб.

С места ДТП мужчина госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.