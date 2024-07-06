В пос. Прибрежный из-за "iВолги" будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга" будет временно ограничено движение транспорта в пос. Прибрежный.

С 05:00 11 июля до 20:00 6 августа от ул. Набережной до железнодорожной станции "135 км" (от КПП № 1 до КПП № 2).

Ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области.