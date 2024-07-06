В пос. Прибрежный из-за "iВолги" будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга" будет временно ограничено движение транспорта в пос. Прибрежный.
С 05:00 11 июля до 20:00 6 августа от ул. Набережной до железнодорожной станции "135 км" (от КПП № 1 до КПП № 2).
Ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?