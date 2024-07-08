В работе "Промышленных парков" нашли нарушения при освоении бюджетных средств

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно в АО "Промышленные парки" были использованы средства областной казны, выделенные в период с 2021 по 2024 годы.
По итогам проверки были обнаружены нарушения и недостатки в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В адрес АО внесли представление об устранении выявленных нарушений.
"Отчет о результатах контрольного мероприятия будет направлен врио губернатора, в Самарскую губдуму, в прокуратуру. Информационные письма — в адрес региональных минэкономразвития и минимущества", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...