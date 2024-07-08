В работе "Промышленных парков" нашли нарушения при освоении бюджетных средств

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно в АО "Промышленные парки" были использованы средства областной казны, выделенные в период с 2021 по 2024 годы.

По итогам проверки были обнаружены нарушения и недостатки в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В адрес АО внесли представление об устранении выявленных нарушений.

"Отчет о результатах контрольного мероприятия будет направлен врио губернатора, в Самарскую губдуму, в прокуратуру. Информационные письма — в адрес региональных минэкономразвития и минимущества", — отмечается в сообщении.