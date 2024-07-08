За выходные сотрудники самарской ГАИ выявили более 1,4 тыс. нарушений

В ходе рейдовых мероприятий с 5 по 7 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 1400 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Самарской области.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 75 водителей. За незаконную "тонировку" к ответственности привлечены 212 водителей.

"Несмотря на выписанные требования, 5 водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время рейдов было выявлено 58 нарушителей правил перевозки детей. Сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 43 правонарушения со стороны пешеходов и 25 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения. Так, 206 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Также в ходе проведения рейдов было выявлено 50 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.