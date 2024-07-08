"Росгосстрах" за первые полгода получил более 200 заявлений после ДТП с животными

В разгар "горячего" сезона автопутешествий в "Росгосстрахе" проанализировали страховые случаи после происшествий на дороге с животными. Ежегодно страховщик урегулирует сотни таких убытков и выплачивает своим клиентам возмещение по каско за повреждение автомобилей, либо в рамках договора ОСАГО — компенсацию за погибшее животное природоохранным ведомствам регионов.

В 2023 году страховщик зафиксировал более 600 случаев повреждения авто животными, в этом году в компанию поступило уже около 200 заявлений.

Самые большие выплаты по договорам каско в прошлом году составили 4,4 млн рублей за поврежденный в столкновении с животным BMW X5 2022 года выпуска в Марий Эл и 3,2 млн рублей за Kia Sportage 2022 года в Кемеровской области. В этом году самые крупные выплаты были за ремонт грузовика MAN 2020 года выпуска после происшествия с участием животного в Самарской области (882 тыс. рублей) и после столкновения в Подмосковье автомобиля Toyota Camry 2017 года выпуска с лошадью — 689 тыс. рублей.



Пик обращений после происшествий с участием животных в этом году пришелся на январь, в прошлом году больше всего таких страховых событий было зафиксировано в мае.



"Чтобы получить возмещение по договору каско за нанесенные животным повреждения, необходимо предоставить пакет документов, предусмотренный правилами страхования. В него входит справка о ДТП из госавтоинспекции, если было столкновение на дороге, либо документ из полиции о том, что животные повредили неподвижно стоящее транспортное средство, — рассказала начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — Кстати, раньше такие события, как повреждение стоящей машины, скажем, коровами, овцами или собаками, не считалось страховым событием по каско. Теперь и за поклеванный капот или за вмятину от рогов на крыле тоже можно получить возмещение. В то же время повреждения животными салона автомобиля не будут признаны страховым случаем, независимо от того, передвигалось транспортное средство или нет".



Людмила Юсова напомнила, что в рамках договора ОСАГО страховщик покрывает ущерб не за повреждённое транспортное средство, а за сбитое застрахованным водителем животное. При отсутствии договора каско ремонт своего автомобиля водителю придётся оплачивать самостоятельно из своих средств.