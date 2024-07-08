"Росгосстрах" за первые полгода получил более 200 заявлений после ДТП с животными

В разгар "горячего" сезона автопутешествий в "Росгосстрахе" проанализировали страховые случаи после происшествий на дороге с животными. Ежегодно страховщик урегулирует сотни таких убытков и выплачивает своим клиентам возмещение по каско за повреждение автомобилей, либо в рамках договора ОСАГО — компенсацию за погибшее животное природоохранным ведомствам регионов.
В 2023 году страховщик зафиксировал более 600 случаев повреждения авто животными, в этом году в компанию поступило уже около 200 заявлений.
Самые большие выплаты по договорам каско в прошлом году составили 4,4 млн рублей за поврежденный в столкновении с животным BMW X5 2022 года выпуска в Марий Эл и 3,2 млн рублей за Kia Sportage 2022 года в Кемеровской области. В этом году самые крупные выплаты были за ремонт грузовика MAN 2020 года выпуска после происшествия с участием животного в Самарской области (882 тыс. рублей) и после столкновения в Подмосковье автомобиля Toyota Camry 2017 года выпуска с лошадью — 689 тыс. рублей.
Пик обращений после происшествий с участием животных в этом году пришелся на январь, в прошлом году больше всего таких страховых событий было зафиксировано в мае.
"Чтобы получить возмещение по договору каско за нанесенные животным повреждения, необходимо предоставить пакет документов, предусмотренный правилами страхования. В него входит справка о ДТП из госавтоинспекции, если было столкновение на дороге, либо документ из полиции о том, что животные повредили неподвижно стоящее транспортное средство, — рассказала начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — Кстати, раньше такие события, как повреждение стоящей машины, скажем, коровами, овцами или собаками, не считалось страховым событием по каско. Теперь и за поклеванный капот или за вмятину от рогов на крыле тоже можно получить возмещение. В то же время повреждения животными салона автомобиля не будут признаны страховым случаем, независимо от того, передвигалось транспортное средство или нет".
Людмила Юсова напомнила, что в рамках договора ОСАГО страховщик покрывает ущерб не за повреждённое транспортное средство, а за сбитое застрахованным водителем животное. При отсутствии договора каско ремонт своего автомобиля водителю придётся оплачивать самостоятельно из своих средств.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.