Бенефициара Волго-Камского банка обанкротят дважды

Агентство по страхованию вкладов подало иск о банкротстве экс-руководителя и основного собственника Волго-Камского банка (лицензию отозвали в ноябре 2013 года) Владимира Чекмарева. Об этом пишет "Самарское обозрение".

Ранее, в 2016 году, банкира как физлицо уже обанкротили налоговики. Процесс затянулся до 2021 года, однако суд освободил его от необходимости уплаты всех долгов, кроме обязательств перед самим ВККБ на сумму около 2,2 млрд рублей.

Новый иск о банкротстве Чекмарева последовал практически сразу после завершения конкурсного производства в самом Волго-Камском банке, в результате которого неудовлетворенными остались требования кредиторов на сумму свыше 4 млрд рублей.

1 июля 2024 года АСВ обращается с иском о повторном банкротстве бывшего бенефициара Волго-Камского банка. Подробности иска в материалах суда пока не раскрываются. Как сообщили в пресс-службе ГК "АСВ", "определением Арбитражного суда Самарской области от 7 июля 2021 года процедура банкротства в отношении Владимира Чекмарева завершена. Он не освобожден от дальнейшего исполнения обязательств перед госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в размере 2 169 416 853,93 руб. В настоящее время задолженность не погашена, в связи с чем ГК "АСВ" приняла решение о повторном банкротстве Чекмарева".

Как уточнили в "СО", старт повторного банкротства Чекмарева по времени совпал с финалом банкротных процедур в самом Волго-Камском банке, которые затянулись на более чем 10 лет. Процедура конкурсного производства в ВККБ была завершена 3 июля 2024 года. В результате в отношении ОАО "Волго-Камский банк" АСВ удалось сформировать конкурсную массу на сумму 1,37 млрд рублей.

"При этом расходы на проведение банкротства составили 348 млн рублей. Всего в реестр требований кредиторов Волго-Камского банка включено 5,3 млрд рублей. А удовлетворено требований кредиторов лишь на 1,2 млрд рублей, или 22,45%. 100% удовлетворенных требований составили долги перед кредиторами первой очереди. Остальные пострадавшие от деятельности менеджмента ВККБ не получили ничего. Видимо, недостающие деньги АСВ как раз и попытается взыскать с бенефициара банка Владмира Чекмарева", — предполагает издание.