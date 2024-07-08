Как в отпуске не попасть на Денге: врач ВСК рассказал о рекордной заболеваемости туристов лихорадкой и мерах профилактики

Лето — традиционный сезон активного пляжного отдыха. Однако у туристов появился новый риск — на популярных курортах (Индонезия, ОАЭ, Таиланд) растет заболеваемость лихорадкой Денге. Руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК Ольга Бакшутова рассказывает, насколько данное заболевание опасно, существуют ли меры профилактики и как отличить эту инфекцию от других недугов.
Денге — вирусная инфекция, вызываемая РНК-вирусами из рода Флавивирус, которая передается человеку при укусе инфицированного комара Aedes. В 2023 году было зарегистрировано более 6,5 миллионов случаев данного заболевания, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Свыше 7,3 тыс. случаев завершились летальным исходом (0,1%).
Денге часто протекает в латентной форме, при которой от 50% до 80% инфицированных не испытывают заметных симптомов, либо признаки заболевания носят легкий характер и проходят в течение 1-2 недель. Инкубационный период лихорадки составляет 4–10 дней, после чего у пациентов может наблюдаться резкое повышение температуры до 40°C, головные и мышечные боли, суставная боль, общая слабость, тошнота, рвота, боль в области глаз, сыпь и увеличение лимфатических узлов. В некоторых случаях лихорадка может временно спадать, а затем возобновляться с меньшей интенсивностью.
Риск развития тяжелой формы лихорадки денге увеличивается при повторном инфицировании. Симптомами являются острая боль в животе, непрерывная рвота, геморрагические симптомы, включая кровотечения из носа и десен, присутствие крови в рвотных массах и кале, выраженную слабость, бледность кожных покровов, сильную жажду и неврологические нарушения, такие как энцефалопатия и синдром Гийена-Барре. При подобных проявлениях необходима незамедлительная медицинская помощь, поскольку состояние может привести к летальному исходу. Однако стоит отметить, что смертность от денге ниже, чем от малярии.
Диагностику лихорадки назначают жителям эндемичных регионов или возвращающимся из таких стран при внезапном появлении боли в суставах, глазах, особенно если состояние сопровождается сыпью. Обследования включают серологические исследования крови, в том числе ПЦР-тесты, а также исключение других заболеваний (таких как малярия, лептоспироз, чикунгунья, инфекции, вызванные вирусами Зика).
На сегодняшний день в России не проводят массовую вакцинацию от Денге ввиду нецелесообразности. Профилактическая вакцинация туристов при выезде в тропичесткие регионы также не проводится. В мире одобрены несколько вакцин, которые ВОЗ рекомендует для применения у детей и подростков 9–16 лет, которые ранее имели лабораторно подтвержденную лихорадку денге и живут в области, где высока вероятность повторного инфицирования.
В настоящее время отсутствуют специализированные методы лечения денге. Терапия направлена на симптоматическое устранение проявлений заболевания, в частности, болевого и лихорадочного синдрома, с использованием парацетамола. Применение аспирина не рекомендуется из-за риска возникновения кровотечений, а также в детском возрасте. Для ускорения выздоровления важен отдых, потребление достаточного количества воды.
Единственной мерой профилактики лихорадки является предотвращение укусов комаров в эндемичных регионах. Стоит максимально закрывать тело одеждой, использовать репелленты, помещения оборудовать противомоскитными сетками, фумигаторами и другими отпугивающими комаров средствами.
"Денге представляет собой серьезную угрозу, особенно в регионах с теплым климатом, где активны комары Aedes, переносчики этой инфекции. Профилактика укусов, включая использование репеллентов и защитной одежды, имеет решающее значение. Симптомы денге могут быть обманчивы, и при первых признаках необходима медицинская помощь. Вакцинация, в частности с использованием вакцины TAK-003, является эффективным средством борьбы с распространением денге. Важно информировать туристов о рисках и способах профилактики заболевания для предотвращения опасных последствий", — отмечает Ольга Бакшутова, врач-терапевт, Руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
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Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.