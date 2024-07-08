200 машин на трассе в Самарской области полицейские проверили во время миграционных рейдов

В Самарской области полицейские провели рейды по поиску нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На трассе Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан с 17 по 25 июня проверили 200 машин и 691 иностранца. В результате 49 человек выдворили из страны.

Региональное МВД отмечает, что зачастую на этой дороге останавливают мигрантов с истекшим либо истекающим сроком пребывания на территории РФ.