200 машин на трассе в Самарской области полицейские проверили во время миграционных рейдов

В Самарской области полицейские провели рейды по поиску нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
На трассе Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан с 17 по 25 июня проверили 200 машин и 691 иностранца. В результате 49 человек выдворили из страны.
Региональное МВД отмечает, что зачастую на этой дороге останавливают мигрантов с истекшим либо истекающим сроком пребывания на территории РФ.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...