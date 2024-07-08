Электрощит Самара: главная ценность компании — ее работники

В Электрощит Самара состоялась традиционная церемония открытия Доски Почета. На ней размещены портреты и имена 48 лучших работников производственной площадки на Красной Глинке.

В рамках мероприятия также состоялось открытие фотовыставки "Семья Электрощит Самара". Фотопроект — это истории трудовых династий предприятия: от тех, кто стоял у истоков становления завода, до тех, кто сегодня вносит свой вклад в развитие предприятия.

Работников Электрощит Самара поздравили заместитель главы Красноглинского внутригородского района Самары Сергей Ермаков, руководитель департамента по управлению персоналом ГК "Акрон Холдинг" Ева Миронова и руководство Электрощит Самара.

Открытие Доски Почета и фотовыставки состоялось в рамках череды мероприятий, посвященных Дню рождения Электрощит Самара.

"Символично, что открытие фотовыставки состоялось в День семьи, любви и верности. 2024 год объявлен в Электрощит Самара Годом семьи. Семья для каждого человека — источник силы и вдохновения. Мы не понаслышке знаем, как важно ценить и беречь семейные ценности, передавать из поколения в поколение традиции и любовь к своему делу. Сегодня состоялись два значимых события для Электрощит Самара. Мы открыли обновленную Доску Почета. Новые имена на Доске Почета — это не только признание заслуг, это признание важности и необходимости труда сотрудников для развития предприятия. Ведь самое ценное для компании — это ее люди", — прокомментировал генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.

"Электрощит Самара поддерживает традицию обновления Доски Почета, номинантами которой являются лучшие работники, профессионалы своего дела. Своей деятельностью они вносят весомый вклад в развитие и процветание завода не только, но и всего городского округа Самара", — отметил заместитель главы Красноглинского внутригородского района Самары Сергей Ермаков.