В Самаре чествовали супругов, которые могут стать примером для молодоженов

День семьи, любви и верности в Штабе общественной поддержки "Единой России" начали встречей с семейными парами, которые отметили знаковые годовщины совместной жизни.
"Семья — это самое главное в жизни каждого человека, это исток и начало начал, тихая гавань в бурном море. Место, где примут, поймут, поддержат", — уверен руководитель Региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Самарской области Виктор Воропаев.
Гостями Штаба общественной поддержки стали супружеские союзы, которые недавно отметили 50 и 30-летие совместной жизни. Собрались за одним большим столом, совместное чаепитие с красивым тортом получилось по-семейному добрым и теплым.
Каждая из этих пар — пример любви и верности: вместе преодолевали жизненные трудности, разделяя радость и горе, поддерживали друг друга. Каждый семейный союз — своя история, которую они рассказала сегодня.
"Создание благополучной семьи — это труд и ответственность. Очень важно сохранить любовь на долгие десятилетия, воспитать порядочных детей и внуков, привить им любовь к Родине, уважению к старшему поколению — это огромная ответственность", — отметили участники встречи в Штабе общественной поддержки "Единой России".
Приятно находиться в кругу счастливых и любящих друг друга пар, подвел итоги встречи руководитель Региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Самарской области Виктор Воропаев.
"Спасибо участникам праздника за хороший пример. Пусть будет побольше в этом мире любви и радости. Эта традиция — собирать крепкие семейные пары, делиться своими жизненными историями, будет сохранена. Именно так передаются и создаются семейные традиции", — уверен Воропаев.
Напомним, что в День семьи, любви и верности в самарском регионе на площадках местных отделений и в общественных приемных партии "Единая Россия" проходят встречи с родителями маленьких героев, чествуют семейные пары, отметившие важные даты совместной жизни, рассказывают о мерах соцподдержки для многодетных семей.
Последние комментарии
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,