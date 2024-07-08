В Самаре чествовали супругов, которые могут стать примером для молодоженов

День семьи, любви и верности в Штабе общественной поддержки "Единой России" начали встречей с семейными парами, которые отметили знаковые годовщины совместной жизни.

"Семья — это самое главное в жизни каждого человека, это исток и начало начал, тихая гавань в бурном море. Место, где примут, поймут, поддержат", — уверен руководитель Региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Самарской области Виктор Воропаев.

Гостями Штаба общественной поддержки стали супружеские союзы, которые недавно отметили 50 и 30-летие совместной жизни. Собрались за одним большим столом, совместное чаепитие с красивым тортом получилось по-семейному добрым и теплым.

Каждая из этих пар — пример любви и верности: вместе преодолевали жизненные трудности, разделяя радость и горе, поддерживали друг друга. Каждый семейный союз — своя история, которую они рассказала сегодня.

"Создание благополучной семьи — это труд и ответственность. Очень важно сохранить любовь на долгие десятилетия, воспитать порядочных детей и внуков, привить им любовь к Родине, уважению к старшему поколению — это огромная ответственность", — отметили участники встречи в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Приятно находиться в кругу счастливых и любящих друг друга пар, подвел итоги встречи руководитель Региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Самарской области Виктор Воропаев.

"Спасибо участникам праздника за хороший пример. Пусть будет побольше в этом мире любви и радости. Эта традиция — собирать крепкие семейные пары, делиться своими жизненными историями, будет сохранена. Именно так передаются и создаются семейные традиции", — уверен Воропаев.

Напомним, что в День семьи, любви и верности в самарском регионе на площадках местных отделений и в общественных приемных партии "Единая Россия" проходят встречи с родителями маленьких героев, чествуют семейные пары, отметившие важные даты совместной жизни, рассказывают о мерах соцподдержки для многодетных семей.