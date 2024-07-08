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ВТБ нарастил портфель классических розничных сбережений на 20%

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в первом полугодии может вырасти на 13%. Сам банк традиционно растет быстрее — портфель классических розничных сбережений в рублях за шесть месяцев увеличился на 1,3 трлн рублей (+20%). Для сравнения за первое полугодие 2023 года прирост составил 8% (375 млрд руб.). Объем портфеля средств клиентов в рублях приблизился к отметке в 7,5 трлн рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов ВТБ достиг 8,1 трлн рублей (+ 18% с начала года).

Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился на 20% — на 950 млрд рублей. С начала года клиенты банка открыли более 3 млн накопительных счетов. Сформированный ими портфель превысил 1,5 трлн рублей, увеличившись за I полугодие на 340 млрд рублей.

"Рынок сбережений сейчас существенно разогрет: мы наблюдаем регулярное повышение ставок, в том числе у ключевых игроков. Вкладчики стремятся зафиксировать высокий уровень доходности, но в то же время обращают внимание и на программы лояльности, и на доступность семейных преференций. ВТБ во многом задает тренд и определяет рост рынка — мы предлагаем сберегательные продукты для всех поколений семьи, одну из лучших доходностей, повышенные ставки для пенсионеров, а также зарплатных клиентов", — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В этом году рынок сбережений физлиц в России вырастет на 24%, обновив рекорд прошлого года. Уже по итогам первого полугодия общий портфель розничных пассивов должен достигнуть 50 трлн рублей, а к концу года — порядка 56 трлн.

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