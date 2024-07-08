В Похвистневском районе школа и спорткомплекс частично разрушены после урагана

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В Похвистневском районе в воскресенье, 7 июля, в результате сильного ветра и града пострадало здание средней общеобразовательной школы села Староганькино и здание спортивного комплекса в селе Савруха.

Фото: Прокуратура Самарской области