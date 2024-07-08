Самые креативные супружеские союзы встречают День семьи в Самаре на Всероссийском творческом фестивале

С 6 по 9 июля 2024 года в Самарской области проходит Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества "Семья России". В масштабном культурном проекте приняли участие 23 семейных песенных и фольклорных коллектива, а также 12 семей ремесленников из 24 регионов России.

Всероссийский фестиваль — смотр художественной самодеятельности с 30-летней историей вошел в план основных мероприятий 2024 года — Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр культуры РФ Ольга Любимова обратилась с видео приветствием к участникам и гостям фестиваля: "Ваша любовь к народному искусству и крепкие семейные узы являются достойным примером для нас всех. Уверена, что ваши выступления найдут самый горячий отклик в сердцах зрителей и станут добрым подарком гостям и жителям самарской земли ко Дню семьи, любви и верности".

Центральной и самой массовой фестивальной площадкой стал Этнопарк дружбы народов. В этот день здесь собрались все, кто ценит и любит народное творчество, кому по душе старинные обряды, семейные и национальные традиции.

"Семейные ценности, сохранение традиций, — это то, что действительно важно и дорого для каждого из нас. Не случайно на этом замечательном празднике, Всероссийском фестивале "Семья России", сегодня собралось так много людей! Благодарю наших гостей из других регионов, которые приехали, чтобы порадовать нас своим творчеством. Самарская область встретила вас по-настоящему жаркими объятиями! Благодарю организаторов за этот прекрасный праздник, поклонников народного творчества, которые сегодня пришли в этнопарк Дружбы народов порадоваться выступлениям семейных творческих коллективов. Желаю всем ярких эмоций, отличного настроения, участникам — успешного выступления!" — напутствовала участников и гостей Наталья Катина, и. о. первого вице — губернатора — председателя Правительства Самарской области.

Организаторы фестиваля приготовили самые разные творческие локации — мастерские и ремесленные ряды, семейный театр и библиотека, лекторий и другие активности. Гости смогли увидеть всю красоту народного творчества, отлично провести время с детьми и почувствовать силу крепких семейных связей.

"Самые искренние и сердечные — это народные традиции, — обратилась к участникам фестиваля Тамара Пуртова, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации профессор. — И отрадно, что в своих семьях вы храните народную культуру, прививаете и нравственность детям, и гуманизм, и патриотизм, который так нужен сегодня каждому из нас, нужен нашей непобедимой России".

В день фестиваля в Этнопарке гости фестиваля прошли с экскурсоводами по национальным домам и подворьям, где их ждали гостеприимные хозяева; поучаствовали в ремесленных мастер-классах; обсудили на вечере дружбы "За семейным столом" секреты семейного счастья и поделились творческими идеями в интеллектуальной игре "Сила традиций" в рамках семейного лектория. На "Трогательной ярмарке" расположились ремесленники со всей России, здесь прошла выставка изделий ручной работы, предметов быта, игрушек, подарков и украшений, которые можно было приобрести себе на память. Также мастера показали всем желающим азы лозоплетения, резьбы по дереву и другим видам декоративно-прикладного творчества.

"Нашему региону выпала большая честь в преддверии большого праздника, принимать всероссийский фестиваль самодеятельного художественного творчества. К нам приехали семейные творческие коллективы с самых разных уголков России — от Калининграда до Магадана. Это коллективы, которые сохранили самобытность, семейные традиции, бережно передаваемые из поколения в поколение. Сегодняшний праздник, который проходит в Год Семьи, стал ярким творческим событием и создал атмосферу добра, любви и семейного счастья", — поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

В регионе накоплен большой опыт по сохранению самобытных культур и укреплению межнационального согласия. В Самарской области проживают 157 национальностей, представители которых хранят свои богатейшие культурные традиции и передают их от старших к младшим.

Самарскую область на фестивале "Семья России" представили четыре коллектива: Народный семейный цыганский ансамбль "Гиля Ромэн" из Сызранского района, Народный семейный ансамбль русской песни "Забавушка" Елены Гуляевой из Самары, семейный ансамбль народной песни "Славица" из Сергиевского района и Народный чувашский фольклорный ансамбль "Селгусь" из Исаклинского района. Все они стали участниками большого и по-семейному дружного гала-концерта фестиваля.

"Как семейный коллектив мы родились в 90-е, — рассказала Надежда Савельева, руководитель и основатель Народного чувашского фольклорного ансамбля "Сельгусь", Исаклинского района, заслуженный работник культуры Самарской области. — Я собрала своих близких родственников, чтобы сообща возродить чувашскую песню, танец, обряды и традиции. Песни, напевы и обряды помогали собирать еще мои мама — Анисия Ивановна и бабушка Матрена Григорьевна. Столько лет прошло, а до сих пор чувствую их тепло, и желание передать детям и внукам все, что знает и умеет наш род и наш народ. Каждый участник коллектива старается привлекать в ансамбль своих близких, сегодня в ансамбле поет уже несколько поколений".

Семейный фольклорный ансамбль Алексея и Натальи Рюмкиных приехал на фестиваль в Самару из Забайкальского края. Двенадцать лет супруги исполняют песни казаков Забайкалья, а также песни регионов России Терека, Кубани, Ростова, Дона. Творческую инициативу родителей подхватили и дети — Василиса, Марья и Матрена, Добрыня и Георгий. "В нашей семье справляем народные праздники круглый год, и календарные песни звучат не только на сцене, но и дома, — рассказал глава семьи Алексей Рюмкин. — Прежде чем дать старинной песне вторую жизнь, мы изучаем архивные записи, этнографические сборники, много что привезли из собственных этнографических экспедиций. Сегодня наши песни прозвучат у вас, на самарской земле, на этом замечательном фестивале".

Семейный фестиваль с легкостью преодолел все расстояния, его участником смог стать каждый. 7 июля на телеканале ГТРК "Самара" все желающие смогли посмотреть прямую трансляцию заключительного гала-концерта фестиваля. Самые креативные семейные союзы России побывали в "Открытой студии", которая работала на одной из фестивальных площадок.

Всем участникам фестиваля вручили дипломы лауреатов. Большой праздник народного самодеятельного творчества объединил творческие семьи со всей России.