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Общество

Наследие выставки "Россия" будет сохранено в Национальном центре

МОСКВА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наследие Международной выставки-форума "Россия" будет сохранено в Национальном центре "Россия". Об этом сказал Президент Владимир Путин на встрече с организаторами и сотрудниками Выставки "Россия".

"Нам есть, что показать, и есть чем гордиться. Но важно еще это красиво и талантливо преподнести. И у вас это получилось! Вам большое спасибо! Мы договорились, что мы будем создавать Национальный центр на площадке Экспо, это решено. Также будем делать это и в регионах Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы это было также ярко, как это получилось у вас", — сказал Владимир Путин.

В Национальном центре "Россия" на постоянной основе будут демонстрироваться экспозиции современных достижений нашей страны во всех сферах. Также в нем будет проводиться работа по мотивации детей и молодежи осваивать новые профессии. Кроме того, Национальный центр будет помогать создавать филиалы в регионах страны.

Ранее генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова представила концепцию одноименного национального центра. Он будет хранить наследие выставки, а также позволит расширить работу по всем направлениям для гармоничного развития граждан. Презентация национального центра прошла 4 июня во время интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее", приуроченной ко Всемирному дню выставок.

"Эта инновационная площадка будет предназначена не только для демонстрации тех или иных достижений — мы создаем территорию диалога и вдохновения для новых свершений во всех областях жизни. Безусловно, большое внимание мы уделим поддержке самых дерзких мечтаний детей и молодежи — в первую очередь с точки зрения самореализации", — отметила гендиректор выставки "Россия".

Сегодня, 8 июля, Выставка "Россия" завершает свою работу. С ноября ее посетили более 18,5 млн человек.

Напомним, 6 июля, на церемонии благодарности на Международной выставке-форуме "Россия", врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал, что в сентябре в Самаре будет открыта масштабная выставка, посвященная истории и развитию нашего региона и пригласил жителей всей страны приехать в Самарскую область.

Стенд Самарской области, выполненный в виде белоснежной ладьи, запомнился гостям выставки: здесь проходили квизы и викторины, лекции, мастер-классы и творческие встречи с известными жителями региона. Самарская область была отмечена оргкомитетом специальным призом "За лучшую просветительскую деятельность".

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
1 июля Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра "Россия" для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны.

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