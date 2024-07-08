Директор чапаевской школы спасла жизнь водителю, которому стало плохо за рулем

В администрации Чапаевска вручили медаль "За безупречную службу городу" I степени директору школы № 21 Светлане Бодровой.
Недавно Светлана Сергеевна стала свидетелем того, как на ул. Ленина водителю стало плохо за рулем автомобиля. Она тут же бросилась оказывать первую помощь, вызывать специальные службы и спасла человеку жизнь.
Директор школы рассказала RT, как спасла жизнь человеку: через окно своей машины увидела, что на водительском месте впереди идущего авто никого нет (мужчина потерял сознание и упал на соседнее сиденье).
"Я сразу поняла, что водителю плохо, поэтому сразу побежала к машине и стала ее тормозить", - говорит Бодрова.
После случившегося мужчина встретился со Светланой и лично поблагодарил ее.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?