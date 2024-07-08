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Общество

Директор чапаевской школы спасла жизнь водителю, которому стало плохо за рулем

ЧАПАЕВСК. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Чапаевска вручили медаль "За безупречную службу городу" I степени директору школы № 21 Светлане Бодровой.

Фото: фото предоставлено администрацией г.о. Чапаевск

Недавно Светлана Сергеевна стала свидетелем того, как на ул. Ленина водителю стало плохо за рулем автомобиля. Она тут же бросилась оказывать первую помощь, вызывать специальные службы и спасла человеку жизнь.

Директор школы рассказала RT, как спасла жизнь человеку: через окно своей машины увидела, что на водительском месте впереди идущего авто никого нет (мужчина потерял сознание и упал на соседнее сиденье). 

"Я сразу поняла, что водителю плохо, поэтому сразу побежала к машине и стала ее тормозить", - говорит Бодрова. 

После случившегося мужчина встретился со Светланой и лично поблагодарил ее.

 

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