Директор чапаевской школы спасла жизнь водителю, которому стало плохо за рулем

В администрации Чапаевска вручили медаль "За безупречную службу городу" I степени директору школы № 21 Светлане Бодровой.

Недавно Светлана Сергеевна стала свидетелем того, как на ул. Ленина водителю стало плохо за рулем автомобиля. Она тут же бросилась оказывать первую помощь, вызывать специальные службы и спасла человеку жизнь.

Директор школы рассказала RT, как спасла жизнь человеку: через окно своей машины увидела, что на водительском месте впереди идущего авто никого нет (мужчина потерял сознание и упал на соседнее сиденье).

"Я сразу поняла, что водителю плохо, поэтому сразу побежала к машине и стала ее тормозить", - говорит Бодрова.

После случившегося мужчина встретился со Светланой и лично поблагодарил ее.