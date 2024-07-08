В Поволжье в 2 раза больше клиентов Сбера стали использовать сервис "Дом" для оплаты услуг ЖКХ

За последние 12 месяцев с помощью сервиса "Дом" в СберБанк Онлайн оплатили коммунальные услуги более 2,2 млн жителей Поволжья.

За последний год в Поволжье в 2 раза увеличилось число активных пользователей сервиса "Дом" в интернет-банке СберБанк Онлайн. Таким образом за указанный период оплатили услуги ЖКХ более 2,2 млн жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Сервис "Дом" позволяет оплачивать услуги ЖКХ в интернет-банке СберБанк Онлайн по адресу проживания без указания лицевых счетов.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти в приложение СберБанк Онлайн, выбрать раздел "Платежи", вкладку "Дом". После авторизации будет получен список доступных для оплаты услуг ЖКХ от поставщиков, которые можно оплатить по отдельности или все сразу в один клик. Оплачивать коммунальные платежи таким способом можно сразу по нескольким адресам, например, за квартиру или дом своих родителей.

"Дом" — сервис Сбера, который может сделать процесс оплаты услуг ЖКХ гораздо проще и комфортнее. С помощью сервиса можно оплачивать счета за ЖКХ, интернет и другие услуги в несколько кликов, передавать показания счетчиков, а также подключать автоплатежи. Мы видим, что количество клиентов, которые используют этот сервис, растёт — в том числе и в Самарской области. За последний год в Самарском регионе число активных пользователей увеличилось в 3 раза. С начала 2024 года сервис "Дом" в приложении СберБанк Онлайн в среднем ежемесячно используют около 67 тыс. самарцев", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнёва.