Истекал кровью на улице: в Самаре росгвардейцы спасли мужчину

В Самаре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии спас мужчину. Он лежал на улице Набережная реки Самара, истекая кровью.

"Старшина полиции Алексей Санников и старший сержант полиции Шерзод Гоппоров заметили мужчину во время патрулирования. Он не подавал признаков жизни. Росгвардейцы остановились, чтобы узнать, что случилось. Определив, что пострадавший жив, патрульные незамедлительно начали оказывать ему помощь. Пока старшина Санников оповещал дежурную часть УВО и вызывал медиков, старший сержант Гоппоров с помощью жгута остановил обильное кровотечение, а затем наложил на раны давящие повязки", — рассказали в региональном управлении Росгвардии.

До прибытия кареты скорой помощи патрульные контролировали состояние пострадавшего. Мужчина пришел в сознание, и его передали подоспевшим медикам. Они отметили, что росгвардейцы действовали четко и грамотно, и именно это позволило спасти пострадавшему жизнь. Сейчас рассматривается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

Как мужчина получил ранения, ведомство не уточнило. Это предстоит выяснить полиции.