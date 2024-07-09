Страховой Дом ВСК получил премию за внедрение высоких стандартов безопасного труда

Страховой Дом ВСК стал лауреатом Национальной премии "Безопасная работа" в номинации "За внедрение высоких стандартов безопасного труда". Мероприятие состоялось в рамках одноименного Международного медиафорума, который прошел в Сочи с 25 по 30 июня 2024 года.

Ключевым событием по страховой тематике на форуме стал круглый стол "Страховая защита как неотъемлемый элемент обеспечения безопасности и устойчивого развития компаний". В нем приняли участие представители Страхового Дома ВСК. Участники заседания обсудили вопросы страховой защиты от несчастных случаев, а также особенности страхования гражданской ответственности членов СРО строителей, проектировщиков, изыскателей и страхования строительно-монтажных рисков.

В России наблюдается тренд на востребованность бизнесом имущественного страхования и страхования сотрудников. Корпоративные виды страхования показали самый активный рост собранных ВСК премий за 2023 год — в 1,5 раза.

"Бизнес не может успешно расти без учета интересов сотрудников и создания безопасных условий труда. Страхование позволяет сформировать эффективный социальный пакет для работников, повысить престижность рабочих мест и лояльность персонала, снизить текучесть кадров. Это эффективный инструмент создания имиджа социально-ориентированного работодателя и повышения уровня внутрикорпоративной культуры", — отметила вице-президент Дивизиона Москва Страхового Дома ВСК Майя Агаджанова.

Страховой Дом ВСК стал лауреатом Национальной премии "Безопасная работа" в номинации "За внедрение высоких стандартов безопасного труда". ВСК реализовывает экосистемный подход в работе с партнерами. Компания предлагает клиентам сервисы, в которых цифровые технологии объединяются с медициной. Клиенты ВСК обеспечены автоматизированными услугами, позволяющими самостоятельно оформить полис страхования и получить страховое возмещение.

Форум "Безопасная работа" — крупнейшая медиаплощадка по обсуждению вопросов, связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью трудовой деятельности. Премия "Безопасная работа" призвана подчеркнуть значимость безопасности в трудовой среде и отметить выдающиеся достижения тех, кто вносит существенный вклад в обеспечение безопасных условий работы.