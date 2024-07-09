Страховой Дом ВСК получил премию за внедрение высоких стандартов безопасного труда

Страховой Дом ВСК стал лауреатом Национальной премии "Безопасная работа" в номинации "За внедрение высоких стандартов безопасного труда". Мероприятие состоялось в рамках одноименного Международного медиафорума, который прошел в Сочи с 25 по 30 июня 2024 года.
Ключевым событием по страховой тематике на форуме стал круглый стол "Страховая защита как неотъемлемый элемент обеспечения безопасности и устойчивого развития компаний". В нем приняли участие представители Страхового Дома ВСК. Участники заседания обсудили вопросы страховой защиты от несчастных случаев, а также особенности страхования гражданской ответственности членов СРО строителей, проектировщиков, изыскателей и страхования строительно-монтажных рисков.
В России наблюдается тренд на востребованность бизнесом имущественного страхования и страхования сотрудников. Корпоративные виды страхования показали самый активный рост собранных ВСК премий за 2023 год — в 1,5 раза.
"Бизнес не может успешно расти без учета интересов сотрудников и создания безопасных условий труда. Страхование позволяет сформировать эффективный социальный пакет для работников, повысить престижность рабочих мест и лояльность персонала, снизить текучесть кадров. Это эффективный инструмент создания имиджа социально-ориентированного работодателя и повышения уровня внутрикорпоративной культуры", — отметила вице-президент Дивизиона Москва Страхового Дома ВСК Майя Агаджанова.
Страховой Дом ВСК стал лауреатом Национальной премии "Безопасная работа" в номинации "За внедрение высоких стандартов безопасного труда". ВСК реализовывает экосистемный подход в работе с партнерами. Компания предлагает клиентам сервисы, в которых цифровые технологии объединяются с медициной. Клиенты ВСК обеспечены автоматизированными услугами, позволяющими самостоятельно оформить полис страхования и получить страховое возмещение.
Форум "Безопасная работа" — крупнейшая медиаплощадка по обсуждению вопросов, связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью трудовой деятельности. Премия "Безопасная работа" призвана подчеркнуть значимость безопасности в трудовой среде и отметить выдающиеся достижения тех, кто вносит существенный вклад в обеспечение безопасных условий работы.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.