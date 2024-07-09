В Тольятти подросток на велосипеде попал под колеса Hyundai

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В понедельник, 8 июля, в Тольятти пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области