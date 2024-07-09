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Олимпийские Спорт

За ГК "Лада" будет выступать македонская спортсменка Леонида Гичевска

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состав ГК "Лада" готовится пополнить Леонида Гичевска, входящая в число ведущих игроков задней линии национальной сборной Северной Македонии.

Фото: "Лада" ГК

Родилась 20 июня 1998 года. 

Вступала за "Вардар", " Металлург", "Куманово", во французских клубах, затем сезон провела в РК "Локомоти Загреб, а с 2023 г. провела в клубе "Штиинца" из Бухареста.

В сборных своей страны, начиная с самой младшей, Гичевска выступает с 17-летнего возраста, а в главной команде Северной Македонии она дебютировала в 2018 году. Пока ее самая яркая страница в ней — это выступление на домашнем чемпионате Европы 2022 года, где в трех матчах первого группового раунда с грандами мирового гандбола (сборными Франции, Нидерландов и Румынии, которые оставили хозяек площадки за бортом турнира) она забила 4 гола.

Не без ее активного участия в апреле текущего года Северная Македония, став второй после Испании в групповой квалификационной стадии, завоевала путевку в венгерский Дебрецен на предстоящий ноябрьско-декабрьский Евро-2024.

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