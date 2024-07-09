За ГК "Лада" будет выступать македонская спортсменка Леонида Гичевска

Состав ГК "Лада" готовится пополнить Леонида Гичевска, входящая в число ведущих игроков задней линии национальной сборной Северной Македонии.
Родилась 20 июня 1998 года.
Вступала за "Вардар", " Металлург", "Куманово", во французских клубах, затем сезон провела в РК "Локомоти Загреб, а с 2023 г. провела в клубе "Штиинца" из Бухареста.
В сборных своей страны, начиная с самой младшей, Гичевска выступает с 17-летнего возраста, а в главной команде Северной Македонии она дебютировала в 2018 году. Пока ее самая яркая страница в ней — это выступление на домашнем чемпионате Европы 2022 года, где в трех матчах первого группового раунда с грандами мирового гандбола (сборными Франции, Нидерландов и Румынии, которые оставили хозяек площадки за бортом турнира) она забила 4 гола.
Не без ее активного участия в апреле текущего года Северная Македония, став второй после Испании в групповой квалификационной стадии, завоевала путевку в венгерский Дебрецен на предстоящий ноябрьско-декабрьский Евро-2024.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!