В "Станкозаводе" пройдет второй хакатон "Креатив на Волге"

В Самаре 17–18 августа ивент-агентство "Мандариновая лиса" и Консалтинговая компания REC проводят на территории креативного кластера "Станкозавод" второй хакатон креативных индустрий "Креатив на Волге".

Это событие, которое объединяет в регионе творческих профессионалов, предпринимателей, студентов и неравнодушных горожан. 20 команд будут предлагать и защищать свои идеи по 4 трекам:

1. Самарская идентичность

2. Разработка креативного пространства

3. Ивент-дизайн

4. Секретный трек от спонсора (будет известен позже)

Заявку на хакатон можно подать до 21 июля включительно на себя или на команду из не более 5 человек. Преимуществом при отборе участников будет наличие портфолио с осуществленными креативными проектами.

Решения, предложенные на хакатоне в 2023 г., получили гранты на дальнейшее развитие и дали улучшение развитию креативного предпринимательства в регионе.

В 2024 г. с командами будут работать эксперты в сфере креативной экономики:

Роман Золин, партнер Института развития городов ПОЛИС, руководитель лаборатории впечатлений TouchpointLAB.

Александр Красавцев — управляющий партнер Института развития городов "Полис".

Ян Кожан, Директор Агентства развития города.

Андрей Шешенин — основатель Event University.

Эмма Васильева –дизайнер, автор и продюсер культурных проектов, член союза дизайнеров России, эксперт Школы дизайна НИУ ВШЭ, куратор программы "Ивент-дизайн. Театр. Перформанс".

Дмитрий Маркин — директор проекта "Сеть креативных пространств" Центра развития креативной экономики АСИ.

Ирина Ильяхова — главред и руководитель проектов.

Александр Аверин — руководитель аналитического центра АНО "Московский урбанистический форум" Комитета по туризму Москвы.

Антон Горовой — главный архитектор Мегабудки.

Илья Токарев — председатель Союза Креативных Кластеров, Управляющий партнер Института развития городов "Полис".

В 2024 г. хакатон будет сопровождать городской фестиваль и лекторий креативных индустрий, объединяющий лучшие практики в сфере архитектуры, бизнеса, развития регионов и отдельных городов.

На мероприятии будет работать фудкорт, представленный местными ресторанами, бистро и барами, а также участников ждут развлечения и активности от спонсоров, мастер-классы, концерты, активности от креативных кластеров, афтепати на крыше "Станкозавода".

Хакатон и фестиваль полностью бесплатные для участников и гостей.

Мероприятие состоится при поддержке правительства Самарской области, администрация городского округа Самара, министерства туризма и министерства культуры Самарской области.