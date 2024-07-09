В "Станкозаводе" пройдет второй хакатон "Креатив на Волге"

В Самаре 17–18 августа ивент-агентство "Мандариновая лиса" и Консалтинговая компания REC проводят на территории креативного кластера "Станкозавод" второй хакатон креативных индустрий "Креатив на Волге".
Это событие, которое объединяет в регионе творческих профессионалов, предпринимателей, студентов и неравнодушных горожан. 20 команд будут предлагать и защищать свои идеи по 4 трекам:
1. Самарская идентичность
2. Разработка креативного пространства
3. Ивент-дизайн
4. Секретный трек от спонсора (будет известен позже)
Заявку на хакатон можно подать до 21 июля включительно на себя или на команду из не более 5 человек. Преимуществом при отборе участников будет наличие портфолио с осуществленными креативными проектами.
Решения, предложенные на хакатоне в 2023 г., получили гранты на дальнейшее развитие и дали улучшение развитию креативного предпринимательства в регионе.
В 2024 г. с командами будут работать эксперты в сфере креативной экономики:
Роман Золин, партнер Института развития городов ПОЛИС, руководитель лаборатории впечатлений TouchpointLAB.
Александр Красавцев — управляющий партнер Института развития городов "Полис".
Ян Кожан, Директор Агентства развития города.
Андрей Шешенин — основатель Event University.
Эмма Васильева –дизайнер, автор и продюсер культурных проектов, член союза дизайнеров России, эксперт Школы дизайна НИУ ВШЭ, куратор программы "Ивент-дизайн. Театр. Перформанс".
Дмитрий Маркин — директор проекта "Сеть креативных пространств" Центра развития креативной экономики АСИ.
Ирина Ильяхова — главред и руководитель проектов.
Александр Аверин — руководитель аналитического центра АНО "Московский урбанистический форум" Комитета по туризму Москвы.
Антон Горовой — главный архитектор Мегабудки.
Илья Токарев — председатель Союза Креативных Кластеров, Управляющий партнер Института развития городов "Полис".
В 2024 г. хакатон будет сопровождать городской фестиваль и лекторий креативных индустрий, объединяющий лучшие практики в сфере архитектуры, бизнеса, развития регионов и отдельных городов.
На мероприятии будет работать фудкорт, представленный местными ресторанами, бистро и барами, а также участников ждут развлечения и активности от спонсоров, мастер-классы, концерты, активности от креативных кластеров, афтепати на крыше "Станкозавода".
Хакатон и фестиваль полностью бесплатные для участников и гостей.
Мероприятие состоится при поддержке правительства Самарской области, администрация городского округа Самара, министерства туризма и министерства культуры Самарской области.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
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