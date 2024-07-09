Хоккейная "Лада" заключила контракты с двумя игроками для прохождения предсезонной подготовки в "молодежке"

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракты с двумя игроками для прохождения предсезонной подготовки в составе молодежной команды.
В "Ладью" попробуют пробиться:
— защитник Даниил Баннов (31.08.2007, 173-68, пробный контракт, прошлая команда — "Лада-ЮХЛ");
— защитник Артемий Карпов (28.03.2007, 190-90, пробный контракт, прошлая команда — ДЮСШ "Атлант").
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