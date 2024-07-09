Прокуратура требует от администрации Шенталинского района оборудовать места для купания

В Шенталинском районе Самарской области прокуратура провела проверку из-за несанкционированного купания.

В районе нет зарегистрированных пляжей, и местная администрация четыре года не занимается определением рекреационных объектов общего пользования.

При этом на территории района есть стихийный пляж, который не имеет заключения о соответствии санитарным правилам, не оборудован местами для купания, общественными туалетами, душевыми и урнами.

Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей.