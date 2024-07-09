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Общество

Прокуратура требует от администрации Шенталинского района оборудовать места для купания

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе Самарской области прокуратура провела проверку из-за несанкционированного купания.

Фото: Прокуратура Самарской области

В районе нет зарегистрированных пляжей, и местная администрация четыре года не занимается определением рекреационных объектов общего пользования.

При этом на территории района есть стихийный пляж, который не имеет заключения о соответствии санитарным правилам, не оборудован местами для купания, общественными туалетами, душевыми и урнами.

Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей.

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