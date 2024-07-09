Почти 60 единиц оборудования закупят для регионального сосудистого центра больницы № 2 Тольятти

На дополнительное оснащение новым оборудованием учреждений здравоохранения выделены 325,5 млн руб. из регионального бюджета по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. За счет этих средств современная медтехника закупят для нескольких медучреждений, включая Тольяттинскую городскую клиническую больницу им. В. В. Баныкина.
"На дополнительные средства регионального бюджета планируем дооснастить почти 60 единицами оборудования Региональный сосудистый центр больницы имени Баныкина, включая операционный блок сердечно-сосудистой хирургии, а также палаты реанимации и интенсивной терапии. Для оперблока планируется приобретение операционных мониторов, наркозно-дыхательного аппарата, передвижного аппарата для ультразвукового исследования сердца и сосудов и аппарата искусственного кровообращения модульной комплектации. Для оснащения палаты реанимации и интенсивной терапии закупим 46 единиц оборудования — аппараты ИВЛ, мониторы пациентов, шприцевые и инфузионные насосы, набор для интубации, дефибрилляторы и аппараты ЭКГ", — рассказал врио заместителя министра здравоохранения-руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения Егор Ефимов.
Региональный сосудистый центр создан на базе Тольяттинской больницы № 2 им. В. В. Баныкина более двух лет назад благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Специалисты центра оказывают помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом и другими заболеваниями.
"За период реализации нацпроекта в нашу больницу для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями поставлено 26 единиц медтехники, в том числе высокотехнологичной. Дополнительное оснащение отделения за счет средств областного бюджета позволит увеличить число пациентов, которые будут получать помощь — до 6 тыс. человек. Также мы сможем увеличить и количество оперативных вмешательств: стентирований — до 1200, операций аортокоронарного шунтирования — до 60", — подчеркнул главный врач больницы Виталий Сибряев.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас