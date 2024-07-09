"Авито Работа" назвала самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в Самаре

Эксперты "Авито Работы" изучили средние зарплатные предложения за I полугодие 2024 г. и определили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий.

Согласно данным исследования, в Самаре самые высокие средние зарплаты в первом полугодии 2024 г. работодатели готовы были предложить на вакансиях водителя-дальнобойщика — 170 481 руб. в месяц. Это на 59% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия водителя спецтехники со средней зарплатой для новых сотрудников в 129 603 рубля. Это на 11% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

На третьем месте — профессия бурильщика со средней зарплатой в 123 542 руб. в месяц и ее ростом на 37% за год.

ТОП-7 рабочих специальностей со средней предлагаемой зарплатой для новых сотрудников свыше 100 тыс. руб. в Самаре