Стала известна причина массового отключения света в Самаре

В администрации Самары назвали причину отключения электричества в Самаре, которое произошло во вторник, 9 июля.
На отсутствие света жаловались вечером жители разных районов города. Судя по сообщениям и видео в соцсетях, проблемы с электричеством были некоторое время в том числе и на железнодорожном вокзале. По словам горожан, ближе к полуночи электроснабжение было восстановлено.
Волга Ньюс обратился за комментариями в администрацию Самары.
"Причина — грозовой фронт", — ответили в пресс-службе мэрии.
По неофициальным данным источников, авария могла произойти на подстанции в районе железной дороги. Мы также обратились в пресс-службу КбшЖД с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пока не уточняли детали происшествия.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?