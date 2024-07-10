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Общество

Стала известна причина массового отключения света в Самаре

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Самары назвали причину отключения электричества в Самаре, которое произошло во вторник, 9 июля.

Фото: Волга Ньюс
На отсутствие света жаловались вечером жители разных районов города. Судя по сообщениям и видео в соцсетях, проблемы с электричеством были некоторое время в том числе и на железнодорожном вокзале. По словам горожан, ближе к полуночи электроснабжение было восстановлено.
Волга Ньюс обратился за комментариями в администрацию Самары.
"Причина — грозовой фронт", — ответили в пресс-службе мэрии.
По неофициальным данным источников, авария могла произойти на подстанции в районе железной дороги. Мы также обратились в пресс-службу КбшЖД с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пока не уточняли детали происшествия. 

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