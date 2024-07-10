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Страхование Финансы

Минстрой РФ отметил почетным знаком топ-менеджера ВСК Романа Фролова за вклад в развитие отрасли

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов награжден почетным знаком Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Награда вручена за эффективную работу и высокий вклад в развитие строительного комплекса.

Торжественная церемония награждения состоялась в рамках форума "Строим Россию" в Москве. Роман Фролов получил почетный знак из рук Первого вице-президента Российского Союза строителей Владимира Дедюхина.

Страховой Дом ВСК уже много лет активно участвует в поддержке строительной отрасли, предоставляя строительным организациям и гражданам, приобретающим и владеющим недвижимостью, услуги по защите строительно-монтажных работ, ипотечного кредитования, ответственности перед третьими лицами и другие виды страхования. Компания вносит свой вклад в обеспечение безопасности и надежности строительных проектов.

"Почетный знак Министерства строительства и ЖКХ России — это признание вклада всей команды Страхового Дома ВСК в развитие строительной отрасли. Наш профессиональный коллектив ежедневно работает для создания уникальных решений, интересных программ страхования и комфорта для клиентов. В дальнейшем наша задача — продолжать поддерживать строительный комплекс, предоставлять качественные страховые услуги и способствовать повышению безопасности и надежности строительных проектов", — отметил Роман Фролов.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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