Минстрой РФ отметил почетным знаком топ-менеджера ВСК Романа Фролова за вклад в развитие отрасли

Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов награжден почетным знаком Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Награда вручена за эффективную работу и высокий вклад в развитие строительного комплекса.
Торжественная церемония награждения состоялась в рамках форума "Строим Россию" в Москве. Роман Фролов получил почетный знак из рук Первого вице-президента Российского Союза строителей Владимира Дедюхина.
Страховой Дом ВСК уже много лет активно участвует в поддержке строительной отрасли, предоставляя строительным организациям и гражданам, приобретающим и владеющим недвижимостью, услуги по защите строительно-монтажных работ, ипотечного кредитования, ответственности перед третьими лицами и другие виды страхования. Компания вносит свой вклад в обеспечение безопасности и надежности строительных проектов.
"Почетный знак Министерства строительства и ЖКХ России — это признание вклада всей команды Страхового Дома ВСК в развитие строительной отрасли. Наш профессиональный коллектив ежедневно работает для создания уникальных решений, интересных программ страхования и комфорта для клиентов. В дальнейшем наша задача — продолжать поддерживать строительный комплекс, предоставлять качественные страховые услуги и способствовать повышению безопасности и надежности строительных проектов", — отметил Роман Фролов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.