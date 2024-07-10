НОВИКОМ организует финансирование производства цифровых тонометров

Банк НОВИКОМ заключил соглашение о сотрудничестве с Госкорпорацией Ростех и Концерном "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Трехсторонний документ, направленный на поддержку программ бизнес-акселератора Ростеха, стороны подписали в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024. По условиям соглашения банк организует финансирование создания цифрового портативного тонометра.
Подписи под документом поставили заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов, заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов и заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.
Цифровой портативный тонометр — победитель шестого набора программы "Вектор". Это бизнес-акселератор, запущенный Академией Ростеха в 2018 году. За это время проект собрал свыше 16000 заявок от сотрудников Госкорпорации. Победителями стали 58 проектов. Все они получили экспертную и финансовую поддержку в рамках бизнес-акселератора. Ежегодный объем средств на финансирование проектов составляет до 300 млн рублей.
Новый прибор предназначен для измерения внутриглазного давления у взрослых и детей. Технология тонометра основана на магнитодинамическом способе формирования импульса. Продукт обладает большим потенциалом импортозамещения. По сравнению с аналогами тонометр обладает высокой степенью точности и способностью проводить измерение сразу в двух шкалах: по Гольдману (истинное давление) и по Маклакову (тонометрическое). Изделие разработал Государственный Рязанский приборный завод (АО "ГРПЗ"), входящий в состав КРЭТ.
Планируется, что дочерний банк Ростеха организует финансирование серийного производства этой инновационной продукции с максимальной интеграцией в сделку мер государственной поддержки.
"Накопленные компетенции в сфере льготного кредитования позволяют НОВИКОМу содействовать ускоренному запуску инвестиционных проектов, в частности, импортозамещению критических медицинских технологий. Поддерживая разработки отечественных компаний, НОВИКОМ способствует достижению страной технологического лидерства. Ведь по многим параметрам новое российское медоборудование замещает импортную технику и конкурирует с ней", — подчеркнул заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.
"Стратегия КРЭТ в области гражданской продукции — создание востребованных на рынке продуктов, которые обеспечат импортонезависимость и опережающее развитие отечественных технологий. Бизнес-акселератор помогает выявить лучшие идеи, но для того, чтобы эти идеи становились реальностью и воплощались в реальный серийный продукт, необходимо заручиться финансовой поддержкой. В лице НОВИКОМа разработка ГРПЗ получит именно такую поддержку", — отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.
НОВИКОМ — проверенный финансовый партнер Концерна "Радиоэлектронные технологии". В прошлом году на форуме "Армия" банк и КРЭТ заключили соглашение об организации финансирования, направленное на развитие отечественного авиастроения. НОВИКОМ также финансировал строительство лаборатории и производственно-учебного центра концерна и кредитовал предприятия, входящие в КРЭТ.
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