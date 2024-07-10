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Жители Самарской области теперь могут оплачивать свои покупки улыбкой в сетях супермаркетов "Миндаль" и "Пеликан"

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый технологичный способ оплаты покупок от Сбера "Оплата улыбкой" стал доступен для покупателей сетей супермаркетов "Миндаль" и "Пеликан" в Самарской области.

Теперь на кассах крупных супермаркетов в регионе установлены новые платёжные терминалы банка, которые принимают оплату сразу четырьмя способами: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду и при помощи биометрических данных. В конце июня 2024 года в данной торговой сети завершился процесс обновления платёжных терминалов Сбера. Всего в супермаркетах "Пеликан" и "Миндаль" установлено порядка 400 терминалов с возможностью оплаты улыбкой на территории всего региона.

"На сегодняшний день в самарских торговых центрах, супермаркетах, магазинах, аптеках установлено более 10,5 тыс. новых POS-терминалов с возможностью оплаты по биометрии. При этом процесс установки устройств в регионе еще продолжается. Теперь инновационный платёжный сервис "Оплата улыбкой" доступен при покупке различных товаров в супермаркетах "Миндаль" и "Пеликан" на территории Самарской области. Для покупателей это уникальная возможность удобно и безопасно оплатить покупки, даже если под рукой нет банковской карты, смартфона или наличных", — прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

"Мы стараемся идти в ногу со временем и использовать все возможные способы оплаты, предоставляемые Сбером. Оплата улыбкой облегчает жизнь нашим клиентам и всем поднимает настроение, именно поэтому мы внедрили данный способ оплаты в сетях наших магазинов", — отметил директор сети магазинов "Пеликан" и "Миндаль" Александр Чумаков.

Оплатой улыбкой могут воспользоваться клиенты Сбера. Для этого надо подключить сервис "Оплата улыбкой" в своём профиле в приложении СберБанк Онлайн, выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Проще всего подключить сервис, если сказать виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн: "Оплата улыбкой".

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