Туристические проекты Самарской области победили в национальной туристической премии "Маршрут построен"

9 июля в Москве состоялась церемония награждения национальной туристической премии "Маршрут построен" от Медиагруппы "Комсомольская правда". На торжественное мероприятие в столицу приехали лучшие представители отрасли со всей страны. Выбирали их в течение нескольких месяцев сами российские туристы и экспертное жюри.

Третий сезон "Маршрут построен" за годы проведения конкурса стал рекордным. В этом году организаторы приняли решение об увеличении числа номинаций до 19, благодаря чему всего на конкурс прислали 792 заявки из 70 российских регионов.

Самарская область стала победителем в четырех номинациях:

— номинация "Семейный туризм", 1 место — Центр здоровья и отдыха "Волжские термы";

— номинация "Событие года", 1 место — Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь";

— номинация "Гастротуризм", 3 место — Гастрономический фестиваль "Волжские сезоны";

— номинация "Экотуризм", 3 место — Благоустройство экологического маршрута "Храм природы. Каменная Чаша".

"Маршрут построен" — премия Медиагруппы "Комсомольская правда" в области развития внутреннего туризма. Это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий, но еще и полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны. Он открывает настоящую Россию — от мегаполисов до уютных самобытных деревень, от инновационных кластеров до заповедников с первозданной природой, сообщает министерство туризма Самарской области.