Вода в Волге у Самары прогрелась всего до +20 градусов

В Приволжском УГМС представили обновленные данные по температуре воды на Саратовском водохранилище у Самары и Сызрани и на Куйбышевском — у Тольятти.

По данным синоптиков, по состоянию на 10 июля вода в Волге у берегов Самары прогрелась до +20 градусов. Если верить таблице, это почти на 1 градус меньше, нежели неделей ранее.

Чуть теплее — Волга у берегов Тольятти, здесь вода прогрелась до +22 градусов. На Саратовском водохранилище у берегов Сызрани зафиксирована температура воды на отметке 24,6 градуса.