Вода в Волге у Самары прогрелась всего до +20 градусов

В Приволжском УГМС представили обновленные данные по температуре воды на Саратовском водохранилище у Самары и Сызрани и на Куйбышевском — у Тольятти.
По данным синоптиков, по состоянию на 10 июля вода в Волге у берегов Самары прогрелась до +20 градусов. Если верить таблице, это почти на 1 градус меньше, нежели неделей ранее.
Чуть теплее — Волга у берегов Тольятти, здесь вода прогрелась до +22 градусов. На Саратовском водохранилище у берегов Сызрани зафиксирована температура воды на отметке 24,6 градуса.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?