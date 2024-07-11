Телебашня Самарской области поддержит включение подсветки в Белгороде в День Прохоровского поля

В пятницу, 12 июля, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" присоединится к включению архитектурно-художественной подсветки в честь 81-летия битвы под Прохоровкой — крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны.

В битве у железнодорожной станции Прохоровка Белгородского района было задействовано до 1,2 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок со стороны немецких и советских войск. Немцам не удалось взять стратегически важную станцию и изменить ход Курской битвы, и их армия понесла крупные потери.

Архитектурно-художественная подсветка телебашня Самары покажет флаг России, вечный огонь.

Подсветка будет работать с 21:00 до 00:00 часов по местному времени. Подсветка в Самаре включается вместе с подсветкой в Белгороде. На медиафасаде белгородской башни будет развеваться российский флаг, появятся изображения вечного огня и световая проекция Звонницы. Надпись "81" на красном фоне обозначит годовщину со дня сражения. В Белгородской области 12 июля отмечается как День Прохоровского поля, это нерабочий день. Но из-за обстрелов ВСУ праздничные мероприятия не проводятся.