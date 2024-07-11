Самарцы привезли медали с Кубка России по гребному спорту

В Казани завершился Кубок России по гребному спорту В соревнованиях принимали участие свыше 250 спортсменов из 17 регионов России, в том числе - из Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Три самарских спортсмена завоевали призовые места. Золото получили Алина Завитневич и Елена Азизова (двойка, легкий вес), серебро - Алексей Атаманов (одиночка, спорт лиц с ПОДА).
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁