Самарцы привезли медали с Кубка России по гребному спорту

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В Казани завершился Кубок России по гребному спорту В соревнованиях принимали участие свыше 250 спортсменов из 17 регионов России, в том числе - из Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области