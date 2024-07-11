С августа введут дополнительные автобусные рейсы, связывающие Самару с Южным городом

Ориентировочно с 13–14 августа в микрорайоне Южный Город в Самаре появятся дополнительные автобусные рейсы. Об усилении парка в ходе прямой линии рассказал врио губернатора Вячеслав Федорищев.

На прямую линию с врио губернатора обратились жители мкрн Южный город (ЮГ). От лица обратившихся выступила Елена Серегина, которая сообщила, что самарцев, проживающих в микрорайоне, сильно волнует проблема общественного транспорта, связывающего их с городом.

"Из ЮГ до Губернского рынка следует всего один электробус. Он начинает работу в 7:15, а следующий приезжает только в 9:55. Люди не успевают попасть на работу. При этом первый набивается так, что в салоне люди падают в обморок. А обратно последний рейс — в 14:23. Но электробуса часто не бывает на линии по причине поломки. В минтранс обращались, но никакого решения не было принято. Также нет транспорта, который связывал бы нас с Кировским районом, с заводами промышленного и стратегического назначения, на которых работают местные жители. Просим помочь", — обратились к Вячеславу Федорищеву жители ЮГ.

Он напомнил, что в ходе недавней поездки в Южный город зафиксировал обращения и проблемы.

"По 108-му маршруту (электробуса — прим.ред.) приняли решение по переходу на регулируемый тариф, на усиление. С 13–14 августа транспорт будет ходить с 8:00 до 22:00", — отметил врио губернатора. — Кроме того, сейчас мы пересматриваем маршрутные сети и по Волгарю, выборочно. Вопросы находятся в очень плотной проработке".

Он подчеркнул, что по всем принятым решениям будет контроль.

"Важно смотреть, как все будет реализовываться", — заключил губернатор.