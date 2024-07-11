"Сбер" начал тестировать возможность выбора номинала купюр в своих банкоматах

Сбербанк начал тестировать возможность выбора номинала купюр в банкоматах. В пилотный проект войдет тысяча устройств, а сервис будет бесплатным. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор дивизиона "Управление сетью устройств самообслуживания" Сбербанка Константин Подвальный.
"Мы видим высокий спрос на выбор номинала купюр, которые люди хотят снять в банкомате. К примеру, на подарок часто нужна пятитысячная купюра, на чаевые — более мелкий номинал. "Сбер" начал тестировать возможность выбора номинала купюр в банкоматах. Мы видим, что объем денег, который клиенты вкладывают в банкоматы, почти равен объему снимаемых средств. Поэтому сервис по выбору номинала купюр не приведет к росту наших расходов, при этом будет очень полезным для людей", — рассказал он.
Подвальный отметил, что пилотный проект распространяется на тысячу устройств. Кроме того, Сбербанк в ближайшее время планирует добавить оповещение клиентов о перемещении существующих банкоматов, а в перспективе — и об открытии новых.
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